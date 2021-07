En række af beboerne i ejendommen i Algade, som sent søndag aften blev overrasket af politibetjente i aktion - ved en fejltagelse. Foto: Henrik Fisker

Voldtægts- og bortførelsessag: Politi tog fejl af lejlighed - kvinde kørt på sygehus

Stevns - 14. juli 2021 kl. 13:10 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Det var midt under EM-finalen sent søndag aften, at der pludselig blev uro omkring ejendommen i Algade i Store Heddinge. I de to lejligheder på første og anden sal sad nogle stadig oppe, mens andre var gået i seng. Her bor to syriske familier.

- Det startede med, at vi så en politibetjent gå rundt i vores have i gården med en lygte. Da vi spurgte, hvad der foregik, fik som svar, at nogen havde tabt noget, fortæller Fidan, der er datter i den ene familie, på flydende dansk.

Joudi er ven af familien og sad i lejligheden sammen med sin kæreste, da han hørte lyde nede fra gården.

- Jeg gik ud på terrassen og fortsatte ned i haven, hvor der gik mange betjente rundt. De råbte til mig: Gå op i huset med det samme, siger han.

En beklagelig fejl Sådan indledes beretningen fra beboerne i de to lejligheder. De har inviteret DAGBLADET på besøg for at fortælle om deres oplevelser, som de ikke glemmer lige med det samme.

Besøget er kommet i stand på foranledning og opfordring af deres udlejer: Bo Drews Henriksen. Han ringede tirsdag morgen til redaktionen for at fortælle, at politiet i første omgang gik forkert og tilsyneladende troede, at de eftersøgte gerningsmænd i voldtægtssagen befandt sig i lejligheden. Det gjorde de ikke, og der skulle gå en rum tid, før misforståelsen blev opklaret, og betjentene trak sig tilbage med en undskyldning til beboerne.

Hændelsen bekræftes af Midt- og Vestsjællands Politis kommunikationsmedarbejder Charlotte Tornquist:

- Der er tale om en fejl, som desværre gjorde nogle uskyldige mennesker forskrækkede. Det er beklageligt, men det er, hvad der kan ske, når tingene skal gå stærkt. Personerne i lejligheden er orienteret om, at de har mulighed for at klage over forløbet, siger hun.

Racistiske kommentarer Bo Drews Henriksen - som også er formand for Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening - understreger, at når han har tilkaldt DAGBLADET, er det ikke for at bebrejde politiet for deres fejltagelse.

- Jeg er mere optaget af, at mine lejere kan føle sig trygge, hvor de færdes. Folk har jo set, hvor politiaktionen fandt sted, og der har været billeder af stedet i avisen og på nettet. Det har allerede ført til nogle meget negative kommentarer og beskyldninger på Facebook, hvor de to syriske familier lægges for had. Det er ikke rimeligt, når de er helt uskyldige og ikke har noget med sagen at gøre, siger han.

Bo Drews Henriksen er i sin egenskab af formand for handelsstandsforeningen også webmaster for Facebook-siden: »Det sker i Store Heddinge«. Her har han de seneste dage slettet flere opslag, som han ikke tøver med at kalde racistiske:

- Her kunne man læse, at de skulle sendes tilbage til Syrien, og at hvis afsenderen møder én af dem på gaden, vil han slå dem. Den slags vil vi ikke have stående på byens Facebook-side, siger han.

Moderen besvimede Beboerne i de to lejligheder beretter på skift om begivenhederne sent søndag aften og natten til mandag.

- Der kom tre betjente ind i stuen, og de råbte ad os og gav os besked på at tie stille og blive stående. Vi spurgte, hvorfor de var kommet, men de svarede, at det kunne de ikke oplyse, siger Joudi.

Nazlea er mor i den ene familie og besvimede, da betjentene stod i hendes stue.

Hun klager over, at hun stadig har kraftig hovedpine, der kan mærkes helt ned i ryggen - og hun har haft svært ved at sove natten siden episoden.

I lejligheden ovenpå lå Sadiqa i sengen sammen med sin mand og parrets lille datter på to år. Sadiqa er højgravid og har termin om tre uger. Hun skal føde en dreng.

- Pludselig bankede det kraftigt på døren, og jeg blev bange. Jeg troede, at det var berusede personer, som af og til kommer nede i gården, og jeg råbte til dem, at vi ville tilkalde politiet. Det faldt os slet ikke ind, at det var politiet, som stod derude. Da vi ikke åbnede, sparkede de døren ind, fortæller hun via tolk.

Oplevelsen gav hende et flashback til det land, som hun flygtede fra for fem år siden:

- Jeg har oplevet den syriske borgerkrig, hvor det ikke var ualmindeligt, at fremmede mennesker trængte ind i huset. Det kom jeg til at tænke på og blev meget bange, siger Sadiqa.

Højgravid på sygehuset Kort efter kom hun ned i lejligheden nedenunder, og mens hun sad her på sofaen, blev hun pludselig grebet af panik:

- Jeg kunne ikke mærke barnet sparke i maven mere. Jeg troede, at det var dødt og blev meget ulykkelig, siger hun.

Mens betjentene fortsat gik rundt i lejligheden, blev der ringet efter en ambulance. Den tog hende til sygehuset i Roskilde, hvor hun ankom til ved 1-tiden. Efter en række undersøgelser fik hun den glædelige besked, at alt var, som det skulle være. Barnet i maven levede. Hendes mand kom kl. 4 og hentede hende hjem igen.

- Men jeg er stadig bange efter den oplevelse. Især for mit barn, siger hun.

Klagesag på vej Da det gik op for betjentene, at de var gået forkert, kom de op i lejligheden igen og beklagede forløbet. De spurgte, hvordan det gik med moderen og tilføjede så: I må gerne klage, siger Joudi.

Det agter familierne at gøre. En af dem har allerede taget kontakt til en advokat.

- Men det er ikke for at få udbetalt erstatning. Vi er kun interesserede i at få renset vores navne, for vi har intet med voldtægtssagen at gøre, lyder tolkens sammenfatning af den diskussion, der udspiller sig i stuen.

Sipon er søn i familien og arbejder på én af byens restauranter.

- Jeg er bange for at gå arbejde, hvis folk kigger dårligt på mig, siger han.

På avisens spørgsmål om, hvordan de to syriske familier ser på voldtægten af den 14-årige pige, er det familiefaderen: Ibrahim, der fører ordet:

- Det er helt uacceptabelt, hvad der er sket med pigen. Hvis det var sket i Syrien, ville det medføre en hård straf, svarer han.

