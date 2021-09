Se billedserie Anne-Marie Vedsø Olesen mener at Stevns er en uudtømmelig kilde af inspiration til at skrive spændende litteratur. Og nu udgiver hun en hel trilogi på otte sprog med Stevns som udgangspunkt. Foto: Erik Nielsen

Vølve i vælten i stort anlagt trilogi med filmpotentiale

Med Anne-Marie Vedsø Olesens »Vølvens vej - Snehild« er de stærke kvinder i fokus. Og den lokale forfatter, der bor på Vallø Slot, sætter handlingen ind i landskaberne på Stevns i det første bind af sin trilogi. Vi har mødt forfatteren på et historisk spot.

Med udgangspunkt i Vølvens spådom fra Den poetiske Edda sættes scenen på Stevns i landskaberne omkring Tryggevælde Å i jernalderen.

Scenen er således sat både i Anne-Marie Vedsø Olesen nyeste roman samt for det interview som DAGBLADET her bringer med forfatteren. For hvorfor ikke mødes netop der, hvor fortællingen tager sit udgangspunkt, og hvor Mediehuset i Store Heddinge i forvejen har en sponseret tænkebænk stående - nemlig ved gravhøjene i Himlingøje.

Aftalen kommer i hus med forfatteren igennem forlaget Lindhardt og Ringhof og kursen bliver sat mod det sagnomspundne sted, som har givet så mange effekter at udstille på Nationalmuseet.

Anne-Marie Vedsø Olesen er begejstret for ideen om at mødes i Himlingøje.

Ase-troens opståen - Det er i jernalderen, at ase-troen bliver til, som vi jo ellers mest kender fra fortællinger fra vikingetiden. Og den nordiske mytologi kan tolkes og forstås på mange andre måder end den, som Marvel praktiserer i sine film, fortæller forfatteren, da vi sætter os ved siden af hinanden på tænkebænken, som DAGBLADETs læsere for nogle år tilbage bestemte skulle stå netop her på det lille parkeringsareal med historiske infotavler om de fund, der er gravet op i højene på den anden side af vejen.

Man skal tænke sig tilbage til tiden lige før 400 året i vores tidsregning. Da det er en skønlitterær bog, så kalder forfatteren området, som vi befinder os i, for Himlinge.

Snehild kommer til verden midt under en blodig krig. Hendes mor flygter gennem skovene og videre til Himlinge, hvor Snehild vokser op. Da byens magtfulde ypperstepræstinde Ragnfrid får mistanke om, at Snehild har evner, der overgår hendes egne, beslutter hun, at Snehild må skaffes af vejen.

Så er scenen ligesom sat til det, der allerede er planlagt som en trilogi - altså tre romaner med samme tema.

- I romanen er Himlinge kongebyen, hvor der kæmpes indædt om magtpositionerne. Selvom jeg af forlaget i sin tid sagde ja til at skrive noget med udgangspunkt i nordisk mytologi, så var jeg aldrig i tvivl om, at min roman ikke skulle handle om vikingetiden. Hver generation har sin fortolkning af den nordiske mytologi, og der trænger til at komme en gendigtning af de nordiske myter med udgangspunkt i den periode, hvor ase-troen blev til. Altså i jernalderen, forklarer Anne-Marie Vedsø Olesen.

Lykkes at flygte Det lykkes Snehild at flygte, men hvordan skal hun overleve i det golde ingenmandsland uden for Himlinges byporte?

- Jeg har ikke lavet historisk og arkæologisk fiktion. Men en skønlitterær roman, hvor jeg tager mig nogle friheder, og hvor jeg bringer Stevns i spil med eksempelvis Tryggevælde Å, der i romanen bliver til floden Trygvæld, lyder det fra forfatteren, der helt bevidst har valgt at rulle sig ud med den litterære tilgang til sit stof, som hun udtrykker det.

Hvorfor bruger du Stevns i din roman?

- Fordi jeg bor her, og Stevns har sparket gang i inspirationen. Jeg har kørt rundt rigtig mange steder i lokalområdet her på Stevns og suget til mig. Stevns er derfor en vigtig platform i den her fortælling, svarer Anne-Marie Vedsø Olesen, der omgiver sin kvindelige hovedperson med stærke kvindefigurer i romanen - både i form af helte- og skurkeroller.

Kongen og de øverste magthavere er stadig mænd, men det er ikke dem, hun beskæftiger sig med.

- Jeg har rigtig mange kvinder med, der lider af magtbegærlighed og agerer derefter, siger forfatteren, som har formået at skrive den 416 sider lange bog på et år.

Én for én kommer nornerne hovedpersonen til undsætning og hjælper Snehild til at forstå den særlige skæbne, hun er blevet givet. På sin vej møder Snehild både svirrende alfer, brovtende jætter, frygtindgydende og forførende ulve samt stærke kvinder.

Blodhævn og skæbne Blodhævn, skæbne og gudernes gunst er også nøgleord.

- Jeg har haft forlaget med ind over fra begyndelsen, og jeg har derfor fået et forskud til at skrive bogen. Det er en helt anden måde at arbejde på. Jeg har fået flere input fra forlaget, men jeg bestemmer stadig selv, hvordan historien skal være. Det er en episk fortælling, hvor jeg også bruger mine egne små digte og sange i fortællingen. De er dryppet ind hist og her, siger forfatteren med bopæl på Vallø Slot.

Selvom det er en skønlitterær roman, så har hun ud over at trawle igennem landskabet på Stevns også tilbragt mange timer på nationalmuseet.

- Det bruger jeg i mine beskrivelser af bestemte ting, og så folder jeg også inspirationen fra Stevns ud i en større geografi, siger Anne-Marie Vedsø Olesen.