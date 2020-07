Lund Havn trænger til en grundlæggende renovering. Torsdag aften fremlægger et arkitektfirma en plan for, hvordan det kan ske, ved et offentligt møde i Lund Forsamliingshus. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Visionsplan for Lund Havn

Havnen er stærkt nedslidt og trænger til en ansigtsløftning, hvis den fortsat skal kunne bruges , og derfor har de fire foreninger i fællesskab sat sig for at søge fondsmidler til arbejdet. For at overbevise fondene om formålet er det nødvendigt at have en beskrivelse af mål og ønsker, og det er den, som arkitektfirmaet har udarbejdet og nu vil præsentere for byens borgere.