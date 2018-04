Fem personer står bag det politiske flertals arbejdspapir for hele denne valgperiode: Flemming Petersen (V), Line Krogh Lay (R), borgmester Anette Mortensen (V), Steen S. Hansen (S) og Mikkel Lundemann Rasmussen (K). Foto: Henrik Fisker

Visionen om det grønne Stevns

Stevns - 25. april 2018 kl. 13:15 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har taget lidt tid end planlagt - og også længere, end de fire partier i flertalsgruppen selv havde ventet. Men nu er den der: den politiske aftale, der fastlægger målene for, hvad Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Radikale vil udrette de kommende fire år frem til udløbet af denne valgperiode.

- Vi har haft nogle udfordringer i starten af året, fordi vi har arvet et par sager, som har taget det meste af tiden, siger borgmester Anette Mortensen (V) som svar på, hvorfor vi er her helt fremme ved slutningen af april, før aftalen ser dagens lys. De sager, som hun hentyder til, kan med stor sandsynlighed identificeres som spørgsmålet om fremtiden for Østsjællands Beredskab og Østsjællands Museum.

Men omvendt har ventetiden betydet, at der har været god tid til at tale sig ind på hinanden i den nye flertalsgruppe, og det er tydeligvis fire partier, som taler godt sammen, som nu præsenterer deres fælles udspil.

- Vi har opnået en fortrolighed, som kan betegnes som et godt, politisk venskab, og processen har lært os at tale rigtig godt sammen på kryds og tværs, siger Venstres gruppeformand Flemming Petersen.

Udspillet er primært skruet sammen af de fire gruppeformænd plus borgmesteren, men det har været forelagt samtlige 13 medlemmer af flertalsgruppen, hvor der nu meldes om enighed bag udspillet.

- Vi har fortalt forvaltningen, at dette her er vores fælles aftale, og at det er, hvad vi skal arbejde efter i denne valgperiode. Så bliver det op til udvalgene at omsætte tankerne til konkret politik, siger Anette Mortensen.

Steen S. Hansen (S) understreger, at partierne i flertalsgruppen er enige om, at hver gang der skal fremover udvikles en ny politik, eller en tidligere vedtagen politik skal revurderes, skal udarbejdes en konkret handleplan.

- Der skal handling bag ordene, og borgerne skal opleve, at vi gør det, vi siger. På den måde sikrer vi også, at de mål, som vi sætter os, er forpligtende og realiserbare, siger han.

Flertalsgruppen har aftalt, at der skal udarbejdes en ny fælles vision for Stevns Kommune. Det skal ske i samarbejde med borgerne og de ansatte i kommunen og danne grundlag for Kommunalbestyrelsens arbejde. Og den skal være langtidsholdbar og ikke kun række et enkelt år i fremtiden.

- Visionen skal være kommunens dna og signalere vilje til borgerinddragelse og god politisk dialog. Det indebærer et fælles kodeks for hele Kommunalbestyrelsen efter en periode, som ikke har været så køn. Det gælder også den måde, som vi taler til hinanden på - den skal være ordentlig i respekt for, at vi er forskellige som politikere og som mennesker, siger borgmesteren.

Visionen for Stevns Kommune er altså ikke formuleret endnu, men arbejdspapiret for flertalsgruppen kommer alligevel med et bud på, hvilken vej kommunen skal gå de kommende fire år. Det sker under overskriften: »Det grønne Stevns - et godt sted at bo, leve og arbejde«.

Herunder hedder det i punktform:

»Et attraktivt erhvervsliv i konstant udvikling. Sikre den borgernære velfærd for børn, unge, familier og ældre. Have fritids- og kulturoplevelser. Levende byer og lokalsamfund. Udvikling i hele Stevns Kommune. Et grønnere Stevns med fokus på naturudvikling og de 17 verdensmål. Sikre kommunikation og borgerinddragelse. Forbedre den fysiske og digitale infrastruktur«.

