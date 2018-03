Indsamlingsleder Anny Borch Jensen - efterlyser 50 frivillige mere til indsamling mod kræften søndag 8. april.

Send til din ven. X Artiklen: Vis flaget i kampen mod kræft Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vis flaget i kampen mod kræft

Stevns - 25. marts 2018 kl. 08:17 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag 8. april går tusindvis af danskere på gaden for at samle ind til kræftsagen. Traditionen foreskriver er denne indsamling årets største til en enkelt organisation, og alene på Stevns lykkedes det sidste år at samle over 160.000 kroner ind.

Ligesom tidligere år vil det personlige budskab være i fokus for indsamlerne, der har muligheden for at skrive deres egne grunde til at samle ind på et flag, som kan hæftes på tøjet eller sættes fast på tasken. Det er dog helt frivilligt, om man vil bruge flaget.

- Nogle har mistet familiemedlemmer eller venner, andre vil gerne støtte forskningen, og en del har selv kræft. Der er mange grunde til at støtte kampen mod kræft, og vores erfaringer er, at det lille flag kan være med til at gøre indsamlingen mere personlig, siger Anny Borch Jensen, der er indsamlingsleder og mangeårig lokalformand for Kræftens Bekæmpelse i Stevns Kommune.

De penge, der bliver samlet ind ved landsindsamlingen, går til Kræftens Bekæmpelses arbejde med at yde gratis rådgive og støtte patienter og pårørende, til forskning og forebyggelse. Hver gang Kræftens Bekæmpelse får 100 kroner, går 61 kroner til forskning i kræft. 20 kroner går til hjælp og støtte til patienter, 16 kroner til oplysning og 3 kroner til administration.

- Kun fire procent af Kræftens Bekæmpelses indtægter stammer fra det offentlige. Resten af indtægterne er afhængige af dig og andre, der vælger at støtte sagen, og som samtidig er med til at sikre, at færre får kræft, at flest muligt overlever kræft, og at mennesker ramt af kræft får et godt liv med eller efter kræft, siger Anny Borch Jensen.

Hun har til dato tilsagn fra 70 indsamlere i Stevns Kommune, men hvis alle de tættest befolkede områder skal dækkes, skal hun bruge mindst 50 mere. Derfor appellerer indsamlingslederen nu til alle, der vil støtte kampen mod kræft, til at melde sig under fanerne allerede nu.

I øjeblikket er der følgende ledige ruter:

Store Heddinge 3, Rødvig 3, Lyderslev 2, Hellested 2, Arnøje 1, Magleby 2, Klippinge 1, Strøby Egede 10, Valløby 3, Endeslev 6, Hårlev 8, Strøby og Varpelev 7. Derudover er der en del landruter og sommerhusområder.

Interesserede kan melde sig som indsamlere på mail: annyborch@mail.dk eller telefon 5650 4095 - mobil 2924 7726.