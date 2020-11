Virksomhed havde indbrud på værkstedet

Virksomheden Engelhardt & Pedersen på Bymosevej i Himlingøje har haft indbrud mellem onsdag kl. 22.00 og torsdag kl. 19.30. Indbrudstyven er brudt ind i et værksted ved at klippe låsen til garagen op. Fra garagen er stjålet en kaffemaskine, en radio af mærket Makita, en skruemaskine af mærket Makita, to vinkelslibere af mærket Makita, en bajonetsav af mærket Makita og en radio af mærket Bosch.