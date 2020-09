Hans Handt er Charlotte Blays svoger. Og det er hans historie, som hendes nyeste bog er baseret på. Så selvom det er en skønlitterær bog, so overgik virkeligheden fantasien, da Charlotte og hendes svoger begyndte at grave i hans fortid som barn af Hitlers racerenhedsprogram: Lebensborn. En helt utrolig historie, som har taget Charlotte Blay 30 år at skrive i form af en roman, som udkom fredag. Privatfoto

Virkeligheden og fiktionen går hånd i hånd i Charlotte Blays bog om Hitlers børn

Fredag udkom bogen »Lenbensborn - et barn til Hitler«. Det er skønlitteratur - men i virkeligheden handler bogen om forfatter Charlotte Blays tyske svoger. Det er en bog, som forfatteren fra Stevns har taget tilløb til i 30 år, og som først nu har åbenbaret sig for hende - og nu også gør det for hendes læsere.

