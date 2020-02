Se billedserie Både i denne og den kommende uge er der bliver mulighed for at affyre museets raketter. Foto: Pressefoto

Vinterferien står for døren - aktiviteter for børn og børnebørn

Stevns - 13. februar 2020 kl. 06:09 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I denne uge har flere af landets kommuner vinterferie - men i den kommende uge 8 går skoleeleverne på Stevns og i Køge på vinterferie. Herunder kan børn, forældre og bedsteforældre få et overblik over aktiviteter på Stevns.

Vinterferie med trylleri, spil, vilde reptiler og raketter-byggeri på biblioteket samt ikke mindst affyring af raketter og en tur i undergrunden på Koldkrigsmuseet.

Ferien byder på masser af sjove aktiviteter både på Stevns Bibliotekerne og Koldkrigsmuseum Stevnsfort. Så hvis uge 8 i familiekalenderen stadig har blanke sider, er det nu I skal finde den frem og begynde at sætte krydser.

Koldkrigsmuseum Stevnsfort har åbent i vinterferien både i uge 7 og 8 med oplevelser for børn og barnlige sjæle. Både i denne og den kommende uge er der bliver mulighed for at affyre museets raketter. Hvor vildt lyder det lige?

Men det kommer ikke af ingenting. Først må man yde - før man kan nyde (synet af en affyret raket). Først skal raket-koderne nemlig knækkes, inden affyringen kan finde sted.

For de lidt større i familien, bliver der mulighed for at opleve den tidligere militære base i fortets undergrund. Denne oplevelse er kun ifølge guide, og Østsjællands Museum anbefaler, at man booker turen hjemmefra. Disse aktiviteter foregår på Koldkrigsmuseets store arealer ved Korsnæbsvej 60 ved Rødvig - læs mere på www.stevnsfortet.dk.

Trylleri for de små

Den Store Tryllenørd har før besøgt Stevns Bibliotekerne og leveret et brag af et trylleshow. Nu er han inviteret til at lave et fantastisk trylleshow om biblioteket. I showet får ungerne en masse at vide om alle de magiske oplevelser biblioteket gemmer på, og de lover, at det er fabelagtig underholdning for alle børn i alderen 3-7 år og deres voksne.

Den Store Tryllenørd indtager Stevns igen tirsdag den 18. februar, klokken 11-12 på Store Heddinge Bibliotek. Gratis billetter til børn og voksne hentes på www.stevnsbib.dk.

Action i Hårlev

Hårlev Bibliotek stiller op til en dag fyldt med sjov og action. Her kan børn i alderen 6-12 år få et brag af en dag, når de får mulighed for at bygge deres egen luftraket og dekorere den med maling og klistermærker. Der skal også bygges en affyringsrampe, så dagen kan afsluttes med en konkurrence om, hvem der har bygget den raket, der kan flyve længst.

Byg en raket-dag på biblioteket kan opleves onsdag 19. februar, klokken 10-13 på Hårlev Bibliotek. Gratis billetter hentes på www.stevnsbib.dk - OBS: Kun børn skal have billet, som der kun er et begrænset antal af.

Brætspil er in

Er du og din familie vild med brætspil? Så er der masser af udfoldelsesmuligheder tirsdag den 18. og torsdag den 20. på henholdsvis Hårlev og Store Heddinge Bibliotek. På bibliotekerne har de nemlig indkøbt og samlet en kæmpe bunke med spændende og fede brætspil, og de sidder klar til at spille begge dage fra klokken 11-15. Man skal ikke holde sig tilbage - bibliotekerne har brætspil i mange genrer og for folk i alle aldre.

Store brætspilsdag kan opleves 18. februar på Hårlev Bibliotek og 20. februar på Store Heddinge Bibliotek. Begge dage klokken 11-15. Gratis for alle - bare mød op.

Rør ved en fugleedderkop

Vinterferien på biblioteket sluttes af med eksotiske gæster, når nogle af beboerne fra Terrariet Reptile Zoo besøger Store Heddinge og Strøby Egede Bibliotek. Gæsterne tæller blandt andet en fugleedderkop og en pandekageskildpadde. Man vil blandt andet kunne høre dyrepasseren fortælle om de forskellige dyr, og de fremmødte skal sammen finde ud af, hvorfor dyrene ser ud og opfører sig, som de gør. Og er man rigtig modig, kan man endda få lov at komme helt tæt på og røre dyrene.

Kryb og kravl på biblioteket kan opleves lørdag den 22. februar på Store Heddinge Bibliotek fra klokken 10-11. Og lidt senere på Strøby Egede Bibliotek - nemlig klokken 13-14. Gratis for alle - bare mød op.