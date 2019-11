Se billedserie Den gamle kirke i Højeruplund holder åbent i weekender i løbet af vinteren. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Vinteråbner stor turistattraktion - ladestandere og ny lejeplads på vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vinteråbner stor turistattraktion - ladestandere og ny lejeplads på vej

Stevns - 24. november 2019 kl. 06:36 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Restaureringen af den gamle, nedlagte kirke (også kaldet kirkeruinen) i Højerup blev for nyligt færdiggjort. Og dog. Noget af pudset i loftet er nemlig faldet ned efter genåbningen, så her er lidt ekstra arbejde i den forbindelse. Til gengæld er der rigtig gode nyheder for dem, der gerne vil besøge kirken. Det kunne formanden berette, da Selskabet Højeruplund holdt generalforsamling i den forgangne uge.

Læs også: Formanden proklamerede sin sidste periode

- Som et forsøg har vi netop besluttet at holde kirken åben i weekender og på helligdage denne vinter. Herved støtter vi op om traktøren, der holder åbent hver weekend året rundt. Desværre har vi lige måttet lukke den igen, fordi et stykke af loftet faldt ned i fredags. Men vi regner med at kunne genåbne snart, når det er repareret, sagde Jens Carl Jørgensen.

Vedrørende parkeringsanlægget i Højeruplund har det faktisk kørt stabilt i det seneste år.

El-stander og legeplads - Vi får af og til klager over at det ikke virker, men det skyldes næsten hver gang, at turisten ikke følger instruktionerne på betalingsanlægget slavisk. Vi har fået lavet nogle nye skilte med den takst på der gælder om vinteren, og vi er ved at undersøge muligheden for at stille en ladestander op til el-biler, sagde formanden i sin beretning, der også påpegede, at i det kommende år vil legepladsen blive fornyet:

-Vi er i færd med at indhente tilbud så den kan laves til næste sæson. Legepladsen har skrantet nogle år, og vi har prøvet at se an, fordi der i kommunens plan også er en ny legeplads. Men nu kan vi ikke vente længere på kommunen, så vi går i gang selv.

Holdt uden for Der er endnu ikke kommet en afgørelse i fredningssagen. Senest er det meddelt, at afgørelsen tidligst kan foreligge til næste år. Selskabet Højeruplund står til at få en erstatning på godt 170.000 kroner, hvis forslaget stemmes igennem i ankeinstansen.

- Jeg skal her komme med en beklagelse. Nogle deltagere i det offentlige fredningsmøde i maj har opfattet mine bemærkninger der som udtryk for at Selskabet Højeruplund går ind for fredning af hele klinten. Vi har i bestyrelsen kun forholdt os til fredning af Højeruplunds egne jorder, og er positive overfor denne fredning, men vi har aldrig taget stilling til vores holdning til hele fredningsforslaget, sagde formanden der også havde en stikpille med til sin formands-kollega i Lodsejerforeningen Stevns Klint Trampesti:

- Jeg lod mig friste til at komme med en bemærkning til Frank Elmer på nævnte møde, gående ud på, at hans lodsejerforening burde have alle lodsejere som medlem for at kunne stå som garant for en frivillig aftale om trampestien, og når han end ikke har indbudt Højeruplund til at blive medlem kunne det blive svært for ham. Som formand for Højeruplund har jeg følt det forkert, at vi blev holdt uden for den forening, hvad jeg tidligere har talt med ham om.

Nyt stråtag og plejeplan I det kommende år vil Selskabet Højeruplund også have fokus på et nyt stråtag og brandsikring på restaurantens ældste bygning samt registrering af beplantningen i Lunden - samt ikke mindst ordensregler for området.

- Vi vil have en fagmand til at registrere beplantningen så vi kan lægge langsigtede plejeplaner for området, lød det fra formanden.

Endvidere går man ind til 100-året for genforeningen med Sønderjylland, som officielt finder sted 15. juni 2020, men som vil kunne aflæses med arrangementer hele foråret. Det er i år også 75-året for befrielsen 4. maj 2020.

relaterede artikler

Debat om plejeplan for Højeruplund 21. november 2019 kl. 12:39

Selskabet Højeruplund fik grønt lyst til opkøb af mere land 21. november 2019 kl. 12:34

Selskab vil købe ny jord til parkeringsplads 18. november 2019 kl. 16:57