Vinsalg går til Sydstevnshallen

Han slår dermed fast, at navnet: Sydstevnshallen trods protester fra forskellig side er kommet for at blive, så meget desto mere, som at det nu står trykt på Rødvig-vinens etikette. Her kan man bl.a. læse, at »Sydstevnshallen i Rødvig er blevet til i et samarbejde mellem 14 foreninger på Sydstevns og Stevns Kommune«.