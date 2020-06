Vindue til børneværelse brudt op

Natten til lørdag kom en husejer hjem lige før klokken 3 og kunne konstatere, at der havde været indbrud i hendes hus på Stationsvej i Klippinge.

Et vindue til børneværelset var brudt op, fortalte hun politiet til døgnrapporten, men hun havde endnu ikke et overblik over, hvad der eventuelt manglede.