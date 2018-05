Villa i Hellested ramt af indbrud

Indbruddet er formentlig sket ved, at et vindue er brudt op. Der er tegn på færden i hele huset, idet der var åbne skuffer og skabe, og der var rod på gulvet. Der er stjålet to pc'ere, to Ipads, kontanter, en Samsung telefon og to Garmin edge 1000 cykelcomputere. En nabo har oplyst, at hun gik i seng lørdag aften omkring 23-24 tiden, og da var persienner m.m. ikke rullet ned, men det var de søndag morgen, da hun stod op.