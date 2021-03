Vilhelm er borger nummer 23.000

Vilhelm Flemming Boie Tange-Hansen er fire måneder gammel og trives hjemme hos Far og Mor og sin storesøster, der fylder to år til maj. Familien bor til leje på Industrivej i Hårlev, og her fik de tirsdag i sidste uge besøg af borgmesteren.

Anledningen til besøget var, at folkeregistret på rådhuset har regnet sig frem til, at lille Vilhelm er Stevns Kommunes borger nr. 23.000. Derfor fik han - eller måske rettere hans forældre - en flot buket blomster og den fotobog om Stevns, som kommunen normalt giver som gave til sine gæster.

Vilhelm blev født mandag 9. november 2020, så nu er hans forældre: Sine Tange og Kasper Hansen på udkig efter noget større at bo i. De vil helst blive i Hårlev, for de er rigtigt glade for at bo her.