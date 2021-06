Folketingsmedlem Tanja Larsson (S) reagerede mandag på nyheden om penge til nye skinner på Østbanen med at lægge dette billede af sig selv ud på sin Facebook-profil. Privatfoto

Vild jubel over transportforlig

Stevns - 28. juni 2021 kl. 14:55 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

- Jeg ved nærmest ikke, hvordan jeg skal få armene ned! Dette her er simpelthen så gode nyheder for Stevns, at det næsten ikke er til fatte. Vi høster nu frugten af et tre et halvt år vedholdende arbejde. Det er en god dag for Stevns og én af de bedste i min tid som borgmester!

Læs også: Milliarder skal bane vejen for ny infrastruktur

Sådan lød det mandag formiddag fra borgmester Anette Mortensen (V), da aftalen om investeringer i infrastrukturen i Danmark frem til 2035 blev offentliggjort. Alle partier i Folketinget står bag aftalen, der rummer investeringer for 161 milliarder kroner på transportområdet, hvoraf de 105,8 milliarder kroner er nye initiativer.

Borgmesterens jubel bunder i, hvad hun selv kalder tredobbelt jackpot:

Aftalen sikrer 700 millioner kroner til investering i landets 14 lokalbaner over de kommende tre år. Det er ikke nærmere beskrevet, hvordan pengene skal fordeles, men ifølge udtalelser fra flere politikere står Østbanen først for tur. Det betyder i praksis, at Region Sjælland nu kan sende anlægsarbejdet i udbud, sådan som et enigt regionsråd besluttede tidligere på måneden.

Dernæst er der afsat lige under 600 millioner kroner til en statsvej til Stevns. Vejen er planlagt anlagt fra 2030 og frem, og der er således ni år til at få planen på plads. Det gælder ikke mindst linjeføringen, hvor Vejdirektoratet i sin nylige VVM-redegørelse peger på en strækning, der går syd om Hårlev ud til Sydmotorvejen. Den linjeføring har Stevns og Køge kommuner imidlertid i enighed afvist, fordi den flytter for få biler.

Det er her, at borgmesterens tredje jackpot kommer ind i billedet.

- Jeg har fået et mundtligt tilsagn om, at vi får en ny VVM-undersøgelse af de to linjeføringer syd om Herfølge, siger hun.

Endelig er der afsat fire millioner kroner til at undersøge muligheden for et dobbeltspor mellem Køge og Køge Nord samt en ekstra perron på Køge Station. Det vil i givet fald kunne give mulighed for kvartersdrift på Østbanen mellem Hårlev og Roskilde.

S: Østbanen bevares

Fra folketingsmedlem Tanja Larsson (S) er der også glæde over aftalen.

- Vi fik ingen uddannelser, men nu er Stevns sikker på at blive koblet på resten af Sjælland, og Østbanen bliver bevaret. Der er penge til VVM-redegørelsen af statsvejen, som man tænker, er færdig omkring 2030.

- I forhold til den pulje med andre lokalbaner, som Østbanen er med i, er vi er udfordret af, at det er en regional sag. Det er en beslutningskompetence, som ligger i en region, der længe har været underfinansieret. Lolland-banen har også problemer, men størstedelen af de her penge er nok øremærket Østbanen. Jeg har i hvert fald en klar forventning om, at det her ikke kun bliver et lille løft af Østbanen, skriver Tanja Larsson.

