Vil indskrænke buslinje 253

Stevns - 21. marts 2018 kl. 14:38 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I efteråret 2017 blev det som en del af de fremsatte forslag til balancekatalog aftalt at der skulle udarbejdes en evaluering af den kollektive trafik i Stevns Kommune. Denne evaluering foreligger nu, og har været udvalgsbehandlet.

Samtidig har Movia i december 2017 og frem til februar gennemgået passagertal for samtlige ruter i Stevns Kommune. I den forbindelse er de fremkommet med forslag til optimering af busdriften under overskriften bedre busdrift for pengene.

Resultatet af gennemgangen er bladet andet et forslag til justering af busdrift med henblik på udmøntning af fremtidig besparelse på 370.000 kroner.

Der bliver således lagt op til, at linje 253 skal indskrænkes, så den kun kører i forbindelse med at skolebørn skal fragtes til og fra skole på Strøbyskolen.

- Vi har haft fokus på linje 253, da vi kan se i passager-statistikkerne, at der stort set ikke er passagerer med bussen ud over om morgenen og om eftermiddagen 16.07. Om formiddagen og på den sidste eftermiddagsafgang kører bussen stort set tom rundt på sin rute. Derfor er vores indstilling, at busruten bliver tilpasset dette passager-mønster. Derved opnår vi den ønskede besparelse, forklarer Flemming Petersen, der er formand for Plan-, Miljø- og Fritidsudvalget.

Linjen 253 kører fra Hårlev Station via Store Tårnby, Vallø Slot, Strædet og Strøby Egede inden den når Strøbyskolen om morgenen. Herefter kører den retur til Hårlev Station via Varpelev og Hotherskolen.

Ifølge et notat som Movia har bidraget med, så berøres de fleste stoppesteder marginalt af de færre afgange, fordi alternative busafgange afgår fra samme stoppested. Øvrige otte stoppesteder har enten et alternativ inden for gå-afstand og/eller, der er i dag ingen passagerer på de berørte afgange.

- Man kan simpelthen se på de tal som Movia lægger frem, at det stort set kun er skolebørn, der benytter sig af denne bus, så nu lægger vi den om til en skolebus, der kører på de tidspunkter, der er relevante for skolen, siger Flemming Petersen.