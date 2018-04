AIK Fondens bestyrelsesformand Poul Arne Nielsen valgte at trække sin ansøgning om et éngangstilskud til bygningen af Strøbyhallens nye køkken og cafeteria. Foto: Henrik Fisker

Vil ikke støtte nyt cafeteria

strøby egede: Stemningen på Strøby Egede Borger- og Grundejerforenings (SEBG) generalforsamling torsdag aften i Strøby Egede Selskabslokaler blev lidt ophedet, da den erfarne dirigent: Hans C. Bech nåede til punkt 4 på dagsordenen: Fremsendte forslag.

Der var indkommet to forslag - begge med anmodning om økonomisk støtte fra foreningens kasse - men ingen af dem blev vedtaget, og undervejs truede en samlet bestyrelse med at træde tilbage, hvis det skete.

Mest ballade var der om en ansøgning fra AIK Fonden, der som privat drevet erhversvfond drifter Strøby Idrætscenter i henhold til en kontrakt med Stevns Kommune. Fonden ønsker at bygge et nyt køkken og cafeteria i forbindelse med den allerede vedtagne udvidelse af Strøbyhallen. Den samlede anlægssum er på fem millioner kroner. Stevns Kommune bidrager med 3,7 millioner, og fonden lægger selv 800.000 kroner oveni. Restbeløb på en halv million kroner skal bl.a. finansieres af et tilskud fra Udvikling Stevns (LAG-midlerne) på 250.000 kroner.

For at dække mankoen havde fondens nye bestyrelsesformand Poul Arne Nielsen søgt SEBG om et éngangstilskud på 100.000 kroner. I sin ansøgning redegør han for, at det nye køkken og cafeteria er adskilt fra selve halbyggeriet, og at det derfor ikke er muligt at hente flere penge i kommunekassen til denne del af projektet.

SEBG's bestyrelse behandlede ansøgningen om tilskud på et møde i marts, hvor et flertal valgte at sige nej - dels med henvisning til foreningens formålsparagraf, dels fordi det ville trække for meget på foreningens formue, der ifølge regnskabet udgør godt 425.000 kroner. Afslaget fra bestyrelsen blev efterfølgende sendt til AIK Fonden.

Forslaget blev opretholdt

Men efter aftale medSEBG's formand: Georg Vad-Nielsen valgte fonden at opretholde sin ansøgning til behandling på generalforsamlingen, der ifølge vedtægterne er foreningens højeste myndighed. Netop det udløste skarpe protester. Bestyrelsesmedlem Claus Christiansen forlangte et særskilt afstemning, om generalforsamlingen ville behandle en allerede afslået ansøgning, mens kasserer Arne Hansen kort meddelte, at hvis forslaget blev vedtaget, ville bestyrelsen trække sig kollektivt.

Det kom til skarpe meningsudvekslinger, hvor suppleant til bestyrelsen Viggo Boe Hansen førte an i kritikken. Han fandt, at det strider mod foreningens vedtægter »at støtte en erhvervsfond uden gennemsigtige regnskaber«.

Efter en del debat bad Poul Arne Nielsen om ordet og trak forslaget. Han begrundede denne handling med, at han ingen anelse havde haft om, at forslaget kunne splitte foreningens bestyrelse, og det ønskede han ikke at tage ansvaret for.

Nej til Solgårdsparken

Også en anden ansøgning om økonomisk støtte forblev uopfyldt. Eddie Fornø havde foreslået, at SEBG skulle støtte Solgårdsparkens Støtteforening med 10.000 kroner årligt i de næste fem år til drift og vedligeholdelse af parken. Men forslaget stødte på modstand i bestyrelsen, der kun ville støtte konkrete projekter og ikke give støtte til andre foreningers arbejde i bred forstand.

Da Eddie Fornø ikke selv var til stede til at uddybe sit forslag, vedtog generalforsamlingen på forslag fra dirigenten at afvise at behandle ansøgningen.

