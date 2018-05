Arkivfoto

Vil frede biblioteker og musikskolen

Stevns - 31. maj 2018 kl. 13:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

stevns: De politiske udvalg i Kommunalbestyrelsen har taget hul på diskussionen om næste års budget. Endnu er drøftelserne kun på overvejelsesstadiet, hvor alle muligheder er i spil, men intet er besluttet. Først når vi kommer frem til sidst i august, ventes der et klart billede af, hvordan de økonomiske udsigter tegner sig - herunder om der bliver brug for at spare på den offentlige service.

Men allerede på forhånd har Økonomiudvalget pålagt de fire stående udvalg at anvise mulige besparelser for 1 procent af driftsbudgettet. Om der rent faktisk bliver brug for disse besparelser, er på nuværende tidspunkt højst usikkert - og derfor ønsker ingen politikere at lægge navn til dem.

I Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Turismeudvalget har politikerne taget opgaven på sig, men er endnu ikke i mål, oplyser formand Mikkel Lundemann Rasmussen (K).

- Men vi har allerede nu besluttet, at vi for nuværende ikke kan anbefale besparelser på bibliotekerne og musikskolen. Begge institutioner er inde i en god udvikling, som vi ikke har lyst til at bremse. Disse to områder vil vi så vidt muligt gå udenom, hvis vi bliver nødt til at skære i budgettet, siger han.

Med denne formulering slår Mikkel Lundemann Rasmussen samtidig fast, at intet er låst fast endnu, og at der kan komme en situation, hvor udvalget bliver tvunget til at fravige sine principper.

hfi