Vil forhindre livsfarlige og voldelige angreb på skoler

Alle kender vist nyheder fra det store udland om bevæbnede personer, der er trængt ind på en skole og begynder at skyde alle de møder på deres videre færd. Som regel er der tale om en tidligere eller nuværende elev på skolen, der igennem lang tid har bygget et had op til én eller flere personer på skolen. Sådanne historier har vi heldigvis været forskånet for i Danmark. Men ikke desto mindre, så har spørgsmålet om at sikre sig imod sådanne angreb været drøftet på det seneste møde i henholdsvis fagudvalget for skoleområdet samt Økonomiudvalget i Stevns Kommune.

Et enigt fagudvalg har indstillet indkøb af et varslingssystem til de stevnske folkeskoler, som hurtigt kan varsle alle, hvis en bevæbnet og voldelig person trænger ind på skolens område. Det skal nu undersøges nærmere af forvaltningen.

