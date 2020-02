Vielsesringe stjålet under indbrud

Et indbrud på Skovvangsvej i Strøby Egede har ført til, at husejerne nu mangler deres vielsesringe. De ubudne gæster er kommet ind ved at bryde et østvendt vindue op, og på den måde har de haft adgang til hele huset, hvor der er tydelige spor efter deres færden.