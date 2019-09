Video og billeder: Kæmpe cykelevent fylder godt op i bybilledet i Store Heddinge

700-800 cykelryttere og en masse tilskuere er i færd med at skabe liv og glade dage på Nytorv i Store Heddinge, hvor der er start og mål-område for Danmarks Cykle Unions finaledag for sæsonen i Demin Cup. Bredden har lagt ud allerede fra klokken 8, mens eliten tager over fra klokken 13.

Demin Cup er dansk cykelsports superliga. Cuppen består af fire afdelinger, hvor de bedste danske hold kører om den samlede sejr. Finalen-afdelingen bliver i år kørt med Stevns som kulisse, og dermed bliver landskabet rundt om Store Heddinge til et udstillingsvindue for de mange talentfulde danske ryttere, der håber på at opnå landsholdsudtagelse.

Der er tale om cykelløb på meget højt niveau med start- og målområde i Store Heddinge, og Nytorv.

Store Heddinge Handelsstandsforening støtter op og det er mulighed for at købe lidt godt til ganen og nyde stemningen omkring start- og målområdet. Her er også speakervogn, hvor Henrik Fallesen, der er kendt fra Touren på P3, guide ryttere og tilskuere igennem dagen, der er i fuld gang, og hvor borgmester Anette Mortensen er mødt op for at overrække medaljer og diplomer til vinderne.