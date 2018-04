Se billedserie Børnene fra Store Heddinge Skole blev mødt af engageret borgmester Anette Mortensen, der fik plakaterne med til sit borgmesterkontor. Privatfoto

Video og billeder: High five til børns rettigheder

Stevns - 23. april 2018

Fredag ved middagstid kunne man opleve et optog af børn, der gik gennem Store Heddinge for at fortælle omverdenen, at de har også nogle rettigheder at kæmpe for. At dømme ud fra de mange hjemmelavede skilte slog de fleste et slag for, at man skal lade være med at mobbe hinanden, og at det skal være rart at være barn i dagens Danmark.

Et budskab, som der tilsyneladende blev taget vel imod, da en del forbipasserende bilister dyttede til optoget, mens de kørte forbi.

Børnene er elever på Store Heddinge Skoles mellemtrin, der i fredags holdt trivselsdag. Bl.a. blev der arrangeret et motionsløb på skolens idrætsplads, og for hver omgang, at børnene løb, gav skole til foreningen: Børns Vilkår. Det endelige beløb kom dermed op på omkring 1000 kroner.

Ved rådhuset kom borgmester Anette Mortensen ud og tog imod børnene, og hun måtte give mange high fives til de unge demonstranter. De kvitterede med at aflevere en del af deres plakater til hende, og hun har efterfølgende hængt dem som en collage på borgmesterkontoret, hvor de kan ses indtil videre.

I sin tale til eleverne sagde Anette Mortensen bl.a.:

- Jeg har glædet mig meget til at møde jer. Og jeg har glædet mig til at fejre børnerettighederne sammen med jer. Børnerettigheder betyder rigtig meget for mig som borgmester, som borger og som mor i Stevns Kommune. Det vigtigste er jo, at det også betyder noget for jer. Derfor synes jeg, at det er så godt, at I har lært om børnerettighederne i dag - og I har fejret dem, for vi må ikke tage dem for givet.

- I Stevns Kommune, og I hele Danmark, er vi gode til at have fokus på børn rettigheder. I går alle i skole. I har trygt kunne gå i optog i dag. I har brugt jeres ytringsfrihed og frihed til at tænke, hvad I vil. Men for mange børn er det virkeligheden, at det ikke tilbydes gratis skolegang. Det er virkeligheden, at børn uden forældre overlades til sig selv uden et sikkerhedsnet. Det er virkeligheden, at børn tvinges i krig som børnesoldater, at børn sulter og at vold er en helt almindelig del af opdragelsen. Netop derfor er børnenes rettigheder så vigtige. Og jeg er glad for, at I er blevet klogere på dem, sagde Anette Mortensen.