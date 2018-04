Se billedserie Der var mødt en del mennesker op fredag eftermiddag for at tage imod gederne, da de ankom til Højerup for at blive sat ud på afsatsen under den gamle kirke. Foto: Naja Habermann

Video og billeder: Gederne er tilbage på Klinten

Stevns - 24. april 2018

Verdensarvens særlige naturplejere er vendt tilbage til Stevns Klint, da seks bukke af den store danske landrace blev sat ud på afsatsen under den gamle kirke. Flere af gederne har været med før, og det var næsten, som om de kunne genkende stedet, for i år gik de selv ned ad den stejle trappe uden at skulle trækkes ned som tidligere år, beretter site manager Naja Habermann fra Verdensarv Stevns.

Det er tredje år, at gederne sættes ud for at afgræsse vegetationen under kirken, så alle bedre kan se det berømte fiskeler, der har gjort Stevns Klint til Unesco verdensarv.

- I år har vi reduceret antallet af geder for at tilpasse antallet til mængden af føde. Vi vil hellere, at færre dyr går lidt længere tid til glæde for publikum. Gederne er yderst effektive til jobbet som kratryddere, og vi kan se en reduktion i mængden af buske og træer fra år til år, siger natur- og miljømedarbejder Tine Jensen fra Stevns Kommune.

Flere nysgerrige var dukket op for at se gederne blive lukket ud af kassevognen og sat ud på Klinten. På kommunens vegne åbnede kommunalbestyrelsesmedlem Line Krogh Lay ballet med en lille velkomsttale. Herefter fortalte Peter Kjær fra besøgsgården Toftegården i Albertslund - der gør en stor indsats med at bevare gamle danske husdyrracer - om gederne, om Dansk Landrace og om gedernes gode egenskaber. Han understregede koblingen mellem kulturarven (landracegederne) og verdensarven Stevns Klint.

Naturpleje med geder er ét af flere forskellige plejetiltag langs Klinten, der også tæller fåreafgræsning (ved Fyret) og høslet. Herudover får Stevns besøg af en international arbejdslejr én gang om året, og Stjerneholdet gør også en stor indsats i naturplejen. Naturplejen er vigtig for at sikre tilgængelighed og udsyn til verdensarven, understreger Tine Jensen.