Video og billeder: Et dyk ned i Den Kolde Krig med guide i en naturtro kulisse

Journalisten og fotografen var med en tur i undergrunden på det gamle fort, hvor ungerne både fandt det imponerende, dragende og en lille smule uhyggeligt. Her er det Freja på fire år, der er optaget af at indstille fortets største kanon rigtigt.

Regndråberne falder med jævne mellemrum i den råkolde blæst. Jeg priser mig lykkelig for, at jeg i morges instinktivt valgte at iføre mig de varme støvletter og rakte ud efter den »rigtige« vinterjakke på knagerækken. I dag har fotografen og jeg nemlig lavet en aftale med de gode folk på Østsjællands Museum om at besøge Koldkrigsmuseum Stevnsfort for at lave en vinterferiereportage.