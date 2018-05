Video og billeder: En smuk forårssøndag på Gjorslev

I forlængelse af sin tale præsenterede Jesper Jørgensen forsamlingen for, hvad han selv kaldte »en stor overraskelse«. For til en ægte kulturbegivenhed hører der et musikalsk indslag. Blandt tilhørerne rejste sig Elisabeth Westenholz, der trods sine 75 år stadig anses for én af landets ypperste koncertpianister. Hun introducerede selv Beethovens klaversonate, inden hun satte sig til Gjorslevs store flygel og begyndte at trylle med fingrene.