Video: Lokal forfatter med ny bog på krimi-messe

- Jeg har altid skrevet. Jeg spurgte tit min lærer, hvornår vi skulle have stil for igen, men det var først i 2011, at der opstod et egentligt behov for at skrive en decideret bog og blive forfatter, siger Christine Jønck, der dog aldrig fik sit første værk om en hustru-mishandler trykt.