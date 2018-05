Se billedserie Sådan så det ud 27. maj 1943, da 4000 mennesker havde fundet vej til den nye havn i Rødvig og de første fiskekuttere sejlede ind. Privatfoto

Video: Kom til fiskerihavns 75 års jubilæum og se kongelig indvielse her

Stevns - 19. maj 2018 kl. 13:51 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg takker for indbydelsen til denne havneindvielse og til den lejlighed, der gives mig til samvær med befolkningen.

Sådan sagde den daværende kronprins Frederik, da han 27. maj 1943 kom fra København til Rødvig for at åbne den nye havn på det sydlige Stevns.

Den nuværende kronprins af samme navn kan desværre ikke være i Rødvig for at fejre 75 års-dagen for denne festlige begivenhed. Og han har en rigtig god undskyldning for ikke at kunne komme. Den 26. maj fylder Danmarks kommende konge nemlig

50 år, og det er ikke noget, der går ubemærket hen, så selvom det kunne have været et scoop at få kronprins Frederik til Rødvig, så har bestyrelsen i Rødvig Fiskerihavn indset, at der nok ikke ville komme et tilsagn ud af at sende en invitation.

Men befolkningen skal da ikke snydes for en fejring, så denne søndag sørger bestyrelsen for at sætte et telt op, og der er bestilt en pølsevogn og nogle drikkevarer, så man er velkommen til at kigge forbi til åbent hus på havnen fra klokken 12 til 15.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i DAGBLADET Køge lørdag 19. maj

