Philip Johansen fyldte 30 år i fredags og kunne vågne op som lastbilejer. Eller i hvert fald delvis ejer af en del af en lastbil. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Video: En 30 års-fødselar kan få hovedpine på mere end én måde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video: En 30 års-fødselar kan få hovedpine på mere end én måde

Stevns - 08. juni 2020 kl. 14:50 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige ud til Rengegade skabte en lastbil opsigt mandag morgen. Ikke fordi den kørte. Den var i den grad parkeret. Godt og grundigt.

En bilist eller to har således vendt blikket i retning af det gamle jern, som har taget form lige ud til indfaldsvejen til købstaden.

»30 år« står der på fronten af det grafitti-bemalede førerhus, der er sat op på en stabel europaller. Jo - her er der i den grad gjort opmærksom på en herboende fødselar af »rigtige venner«, som må have brugt rigtig megen tid på at få dette pebersvende-værk op at stå.

Avisen har ringet til fødselaren, som blev begavet med lastbilen i fredag, hvor fødselsdagen stod.

- Det var helt utroligt. Det første jeg tænkte, var sådan nogle »rø....«. De vækkede mig allerede klokken 5 om morgenen og så kunne jeg så op til det vidunder, lyder det fra Philip Johansen, der fyldte 30 år i fredags:

- Jeg tænker ikke, at de har tænkt sig at hjælpe med at få den fjernet igen. Det er så op til mig.

Her mandag morgen har han kommet sig lidt over synet, men er da begyndt at tænke over, at den skal væk igen.

- De vil jo gerne have, at den står der i 30 dage. Men lad os nu se om der er nogen, som ringer og brokker sig inden da. Så må jeg jo fjerne den, lyder det fra fødselaren, der trods alt stadig kan grine lidt af det hele, selvom han godt kan give folk ret i den gamle talemåde: »Hvem har brug for fjender, når man har sådan nogle venner!«

Du kan ikke se denne iframe.

Se filmen En lastbil på fortovet her i stedet