Video: Bølgerne ved Rødvig tiltrak Danmarksmesteren

Rødvig: De allerbedste inden for disciplinen surfkajak, har fået øje på stranden ved Rødvig - og ikke mindst bølgerne, som netop her bliver af en størrelse, så de kan bruges i sportsgrene med surfing.

- Vi er nogle stykker, der tager ud og nyder at surfe. Surfkajak er joen sport, der kombinerer kajak og padelsurfing, som man kender det fra de her surfere, der ligger i vandet og skal op at stå på boardet, siger mesteren, der har vundet DM nogle gange.

- For at få de bedste bølger, er der mange gange brug for, at de trækker rundt om et eller andet, og det gør de lige her ved Rødvig, hvor de trækker rundt om havnen, inden de bevæger sig ind mod stranden, siger David Tetzschner til Stevns Web TV.