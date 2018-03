Video: Atter billetsalg på perronen

Det var i juleferien 2015, at et kanonslag effektivt satte billetautomaten på Store Heddinge Station ud af kraft. Siden da har passagererne måttet klare deres billetkøb på anden vis - i stigende grad via mobiltelefonen. Samme situation har Østbanens passagerer i Faxe Ladeplads været udsat for, idet også automaten her næsten samtidig blev udsat for ødelæggende hærværk.