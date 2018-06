Se billedserie Socialdemokratiet holdt for første gang grundlovsmøde i Steen S. Hansens have i Hårlev. Privatfoto

Vi skal sætte pris på friheden

Stevns - 06. juni 2018 kl. 13:45 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I lige luftlinje var der kun få hundrede meter mellem borgmester Anette Mortensen (V) og viceborgmester Steen S. Hansen (S), der tirsdag formiddag holdt hver sin grundlovstale. Men de var meget enige om at prise grundlovens frihedsrettigheder.

- Jeg har glædet mig til at komme, fordi det vi fejrer i dag: grundlovsdag, ligger mig meget på sinde, og fordi jeg tror, det er vigtigt, at vi denne ene gang om året kipper med flaget og minder os selv og hinanden om, hvad grundloven betyder for os hver især. At vi tager os tid til en lille refleksion over, hvad grundloven egentlig betyder. Kun derved, tror jeg, kan vi værdsætte det, vi har. Her tænker jeg selv først og fremmest på den frihed, vi danskere har og måske er blevet lidt forvænte med - for nogle gange kan det godt virke som om, vi har glemt, hvad det er vi fejrer. Det vil jeg godt slå mit lille slag for, sagde Anette Mortensen, der var inviteret af Hårlev Sogns menighedsråd til at tale i konfirmandstuen ved Hårlev Kirke, hvor der blev serveret kaffe og grundlovskringle.

Borgmesteren inddrog sin egen person i talen, da hun mindede om, at uden kvindernes valgret i 1915-grundloven kunne hun slet ikke have talt som borgmester.

- Friheden til at ytre sig er frihed til at kunne sige, hvad man mener uden at skulle frygte for sit liv og helbred. Det handler for mig også om åbenhed og dialog. Som borgmester har det ligget mig meget på sinde at styrke forbindelsen mellem jer borgere og os som politikere. Derfor tog jeg i januar et nyt initiativ og åbnede dørene på rådhuset. En slags åbent hus, hvor alle uanmeldt kunne komme forbi til en snak om det, de nu havde på hjerte. Jeg er glad og stolt over, at så mange har takket ja til tilbuddet. Fem gange med 35 henvendelser i alt, sagde hun.

Steen S. Hansen holdt sin grundlovstale i sin egen have, som han havde åbnet for partifæller og andre interesserede til et socialdemokratisk grundlovsmøde. Han tog udgangspunkt i partiformand Mette Frederiksens udmelding om, at hun går efter en ét-partiregering, hvis vælgerne giver hende mandat til at danne regering efter næste valg.

- Jeg er sikker på, at hun har ret. Vi skal stå fast og ikke lade os diktere af andre. Jeg er lige så sikker på, at mange af vores politiske kollegaer vil benytte dagen i dag til at fortælle historien om, hvad vi som socialdemokrater ikke evner at løse - og de må de så gøre, sagde Steen S. Hansen.

Han gav følgende opskrift på den politiske frihed:

- Hvad der for os her i landet er helt naturligt - nemlig at vi frit kan tale om stort set alt og bringe det til diskussion - så er der mange steder i verden, hvor alene det at samles og diskutere samfundsforhold kan være forbundet med politisk forfølgelse og straf. Politik bygger på samtale og diskussion, inden der træffes en beslutning, sagde han.