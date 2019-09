Det skal ikke være sådan, at systemet bare skal true med at fjerne børnene, når det er gået galt. Vi skal grave et spadestik dybere og fjerne årsagerne til problemet, før det er for sent, siger Steen S. Hansen.

Vi skal gøre mere for de sårbare unge

Stevns - 29. september 2019 kl. 19:16 Af Henrik Fisker

De politiske målsætninger, som den socialdemokratiske gruppeformand brænder for op til sin 60 års-fødselsdag, ligger for det meste inden for børne- og ungeområdet - og dernæst omkring infrastrukturen. Det vender vi tilbage til.

- På den helt overordnede klinge er vi ved at have styr på familieafdelingen efter den kritiske tilsynsrapport sidste år. Nu er vi gået gang med at formulere en sammenhængende børne- og ungepolitik for alle mellem 0 og 25 år. Det er her, at de store udfordringer ligger, siger Steen S. Hansen.

Han citerer, at 24 procent af alle 25-årige på Stevns kun har folkeskolens afgangseksamen. Og 16 procent er ikke fortsat i en uddannelse og står uden for arbejdsmarkedet.

- Dette tal er simpelthen for højt. Vi står over for så stor en opgave, at arbejdet kommer til at række ud over denne valgperiode. Men jeg har den målsætning, at om 25 år skal højst fem procent af de unge under 25 år stå uden arbejde eller uddannelse. Vi må erkende, at vi alt for længe har italesat problemet, men ikke været i stand til at bryde den onde cirkel, siger han.

Vejen til at nå dette mål kræver, ifølge Steen S. Hansen, et tæt samarbejde på tværs af de kommunale sektorer og udvalg. Og nøglen til en løsning er en tidlig indsats.

- Vi skal bryde den negative sociale arv og give familierne den hjælp, som de har brug allerede, mens børnene er små. Som Steen Nielsen siger, så bliver børn ikke født som seks-årige. Det skal ikke være sådan, at systemet bare skal true med at fjerne børnene, når det er gået galt. Vi skal grave et spadestik dybere og fjerne årsagerne til problemet, før det er for sent. Familierne skal opleve, at vi kommer for at hjælpe dem. Her tror jeg, at det er en fordel, at vi er en lille kommune, hvor vi kender hinanden. Vi ved godt, hvor skoen trykker, og hvor hjælpen skal gives, lyder Steen S. Hansens første politiske målsætning.

Større institutioner

Anden målsætning gælder pasningsordningerne for de mindste børn.

- I Strøby Egede har vi samlet institutionerne i Lærkehuset og Lodbjerggård med tilbud fra vuggestue op til skolealderen. Vi er ikke nået lige så langt i Hårlev og Store Heddinge, men her kommer vi til at se på, om vi skal samle tilbuddene i større enheder. Alternativet er, at vi i de kommende år skal bruge en del penge på at renovere nedslidte bygninger, og jeg vil hellere bruge pengene på børnene end på bygninger. Ved at lægge institutionerne sammen kan vi samtidig opnå bedre vikardækning ved fravær og give børnene et sammenhængende forløb uden skift af institution undervejs, siger Steen S. Hansen.

Tredje målsætning handler om folkeskolen:

- Vores folkeskoler skal være det naturlige valg for forældrene på trods af det faldende børnetal, som kommer i de nærmeste år. Vores folkeskoler gør det godt, men vi kan godt blive bedre til at markedsføre vores skoler, siger han.

Alle må stå sammen

Ud over børne- og ungeområdet er Steen S. Hansen også flertalsgruppens talsmand, når det gælder infrastrukturen.

- Vi skal sikre, at vi får den statsvej til Stevns - det kræver, at alle i Kommunalbestyrelsen står sammen. Det er ikke et enkeltmandsprojekt at sikre en god infrastruktur.

- På det kollektive område skal vi stå fast på, at trafikken på Østbanen kommer til at hænge sammen med de hurtige tog til København, når de begynder at køre fra Køge Station. Jeg har aftalt et kaffemøde med transportminister Benny Engelbrecht, hvor jeg vil slå endnu et slag for, at pendlerne fra Stevns og Faxe ikke kommer til at vente på viderebefordring, når de er nået til Køge.

- Endelig er der takstsystemet, som vi stadig ikke har fået lavet om på. Det er fuldstændigt sindssygt, at det skal koste 132 kroner for en enkeltbillet fra Rødvig til København. Jeg bliver ved at presse på og spørge, hvorfor man ikke kan lave et smidigt og overskueligt rabatsystem, hvor man betaler i forhold til, hvor ofte man kører på en bestemt strækning, siger han.