Vi har igangsat arbejdet med en boligpolitik

Kommunalbestyrelsen har igangsat udarbejdelsen af en boligpolitik for årene frem og har i den forbindelse netop udsendt et spørgeskema til 4.000 udvalgte stevnsborgere. Dette skal give os vigtig information til det videre politiske arbejde med boligpolitikken, herunder politik for lejeboliger.

Det kan på ingen måde hjælpe din far her og nu, men jeg vil henvise til det svar formanden for Social- og Sundhedsudvalget gav i DAGBLADET.

Du anfører i dit svar til Peter Christoffersen, at det kræver et politisk flertal, for at få flere almennyttige lejeboliger på Stevns. Her vil jeg minde dig om, at vi i det nuværende flertal i enighed har takket nej til 65 almene boliger i Strøby Egede, under en samlet hensyntagen til Kommunens økonomi.