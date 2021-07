Ifølge befolkningsprognosen bliver der kun nogle få hundrede ekstra stevnsborgere de kommende år. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Vi bliver kun lidt flere på Stevns, men antal ældre stiger hastigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Vi bliver kun lidt flere på Stevns, men antal ældre stiger hastigt

Stevns - 16. juli 2021 kl. 14:54 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Ifølge Danmarks Statistik er der lige nu 23.214 borgere i Stevns Kommune. Det er lidt flere end antallet ved årsskiftet, hvor det i kommunens befolkningsprognose er opgjort til 23.034 indbyggere. Tilvæksten på 180 Stevns-borgere følger dermed samme udvikling, som vi har set de seneste år. Den aktuelle prognose tegner linjer tilbage til 2014, hvor der 1. januar var 21.825 indbyggere - altså en fremgang på omkring 1200 personer på syv år.

Men i de kommende år venter prognosemagerne, at kurven vil flade ud. Pilen vil stadig pege opad, men ikke nær så stejlt, som vi har set det i de senere år. Om godt 10 år - nærmere bestemt 1. januar 2032 - vil der ifølge befolkningsprognosen være 23.504 indbyggere i kommunen - det er knap 300 personer flere end i dag.

Prognosen er et vigtigt værktøj for embedsmænd og politikere, der håber på flere tilflyttere og dermed skatteydere, men også skal tænke på servicefaciliteter til dem - bl.a. børnehaver, skoler og plejecenterpladser. Hertil kommer ikke mindst behovet for nye udstykninger til boliger - både ejerboliger og udlejningsejendomme - som har fået fornyet fokus med den netop vedtagne boligpolitik for Stevns Kommune.

Skæv aldersfordeling

Men det, som springer allermest i øjnene i befolkningsprognosen, er den entydige spådom om den fremtidige alderssammensætning i kommunen. Her taler tallene deres tydelige sprog. For hvor antallet af borgere på 80 år og derover i dag (2021) udgør 1259 personer, ventes det i 2032 at være steget til 2318 personer. Det svarer til en stigning på 84,1 procent - altså tæt på en fordobling. Til sammenligning ventes antallet af nyfødte (0-årige) at ligge på præcist samme antal som i dag: 198 om året. Til gengæld falder gruppen af 43-59 årige - dvs. i den erhvervsdygtige alder - at falde fra 5.858 personer i 2021 til 4.951 i 2032. Det betyder, at der i denne aldersgruppe vil være 15,5 procent som færre personer til at tjene penge i Stevns Kommune.

Samme tendens kan aflæses i statistikken over, hvordan befolkningstallet udviklede sig i 2020. Netto er tallet steget fra 22.805 indbyggere ved årets begyndelse til 23.034 1. januar 2021. Fremgangen på 229 personer skyldes alene, at der er kommet flere tilflyttere end fraflyttede. I alt kom 1680 nye borgere til Stevns Kommune, mens 1418 flyttede ud af kommunen. Samme billede tegner sig i lidt mindre målestok, når vi ser på antal udlændinge. Der kom i 2020 151 indvandrede, mens 129 udvandrede fra kommunen.

Til gengæld havde Stevns et fødselsunderskud på 55 personer. Der blev født 198 nye borgere - i øvrigt det højeste antal i flere år - mens der blev registreret 253 dødsfald i kommunen. Det afspejler formentlig, at der er forholdsmæssigt flere ældre borgere.

Prognose med usikkerhed

Befolkningsprognosen bygger på en række kendte faktorer, men er samtidig behæftet med en vis usikkerhed over for, hvad der vil ske i de kommende år. En af disse faktorer er forventningen om, at der i det kommende årti vil blive opført cirka 90 nye boliger om året. Hertil kommer forventninger til prisudviklingen på boligmarkedet, hvor store prisstigninger i hovedstadsområdet har fået flere - ikke mindst børnefamilier - til at flytte ud af storbyen til bl.a. Stevns, Faxe og Køge kommuner. Hertil kommer bety. delig usikkerhed omkring, hvad coronapandemien på længere sigt vil betyde for bosætningen.

I forordet til befolkningsprognosen slås det fast, at usikkerheden vokser med antallet af prognoseår. Det er ligesom med DMI's syvdøgnsprognose, at usikkerheden om vejrets udvikling bliver større, jo længere ud i fremtiden vi skuer.

Skeptiske politikere

Det var de overordnede konklusioner, da Kommunalbestyrelsen på sit møde umiddelbart inden sommerferien tog befolkningsprognosen til efterretning. Her udtrykte flere politikere en vis skepsis over for tallene. En af dem var Bjarne Nielsen (V):

- Jeg vil tage det med et vist forbehold, når jeg læser, at befolkningstallet fra 2021 til 2025 kun stiger med 349 personer. Mest skeptisk er jeg, når jeg læser, at antallet af 43-59 årige i samme periode falder med 280, sagde han.

Henning Urban Dam (S) hæftede sig især ved udsigten til et fald i gruppen af 43-59 årige samt stigningen i antallet af 80+-årige.

- Denne her opgave er mindst lige så påtrængende som klima og bæredygtighed. Vi må finde nye løsninger på, hvordan vi tilpasser os - ellers skyder vi os selv i foden, sagde han.

Det gav borgmester Anette Mortensen (V) ham ret i.

- Dette her er en alvorlig dagsorden, som vi er nødt til at kigge ind i, sagde hun.

Forsigtig optimisme

Flere i salen udtrykte dog en forsigtig optimisme med hensyn til befolkningstallets udvikling:

- Jeg har en fornemmelse af, at corona har ændret rigtig meget på folks opfattesle af, hvordan de skal bo. Vi kan håbe på noget væsentligt bedre end det, som vi læser i prognosen, sagde Sejer Folke (EL).

Det erklærede Mogens Haugaard (Nyt Stevns) sig fuldstændigt enig i:

- Under en pandemi er smittetrykket bare lavere uden for de store byer. Det er hårdt at bo i en lille lejlighed i København med to eller tre børn, og det vil få flere til at søge ud af byen, mente han.