Verdensmålene er landet på Stevns

- Jeg er meget positivt overrasket over det output, som vi har fået.

Sådan lød ordene fra borgmester Anette Mortensen (V), da hun i Kommunalbestyrelsen åbnede for debat om den endelige rapport fra det særlige udvalg, som siden foråret 2019 har arbejdet med at formulere en strategi for en bæredygtig udvikling i Stevns Kommune baseret på FN's 17 verdensmål. Udvalget har bestået af seks udvalgte borgere og tre politikere, der i modsætning til de traditionelle politiske udvalg under Kommunalbestyrelsen har arbejdet ud fra konsensus-princippet og dermed formuleret sine anbefalinger ved at tale sig til enighed om dem i stedet for at afgøre sagen ved afstemning.