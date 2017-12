Se billedserie Tove Damholt tilbage i 2013, hvor hun viser IUCN ?s repræsentanter Stevns Klint. IUCN har netop evalueret hele verdensarvs-projektet på Stevns på ny - til topkarakter. Foto: Thomas Olsen

Verdensarv på Stevns får international topkarakter

Stevns - 04. december 2017

Få trusler og høj effektivitet - Stevns Klint verdenarv får topkarakterer. Sådan kan man konkludere på den rapport, som netop er blevet Verdensarven Stevns Klint til del. Det er IUCN (International Union of the Conservation of Nature, red.), der er det rådgivende organ, som Unesco bruger i arbejdet med natursteder på verdensarvslisten. Det skriver DAGBLADET Stevns.

Rapporterne fra IUCN gennemgår en lang række områder, der påvirker verdensarven, og rapporten er vital som et redskab til at holde overblikket over de i alt 241 natursteder på listen, hvoraf flere har status som kritisk.

Det scenarie er dog ikke noget, som man skal frygte på Stevns, hvor den nyeste rapport altså netop er frigivet.

Her får Stevns Klint verdensarv nemlig de bedste vurderinger på alle parametre.

Highly effective er de ord der sættes på samarbejdet mellem organisationerne bag verdensarvsarbejdet. Og samarbejdet smitter af på de øvrige punkter på evalueringen.

- Jeg er overbevist om, at vi har nået så flot en evaluering, fordi vi her på Stevns er så mange, der på hver vores måde arbejder sammen om de samme høje mål, og fordi vi hele tiden forsøger at være på forkant. Det føles som et kæmpe klap på skulderen til alle, som har medvirket hver på deres måde - ikke alene Stevns Kommune, som tager det overordnede ansvar, men også alle de øvrige organisationer og enkeltpersoner, som gør en indsats. Det er denne samlede opbakning til verdensarven, som gør forskellen, udtaler en meget glad direktør for Verdensarv Stevns Tove Damholt.

Bag arbejdet med verdensarven ligger en såkaldt forvaltningsplan, som indeholder alle de punkter, der arbejdes med i forhold til Stevns Klint som verdensarv.

Parterne i forvaltningsplanen er Østsjællands Museum, Verdensarv Stevns og Stevns Kommune. Sidstnævnte er tovholder på planen.

- Vi har arbejdet med en stærkt forvaltningsplan, siden vi blev verdensarv i 2014. Vi arbejder ud fra den hver dag og ved, hvor vigtig den er. Derfor er det skønt, at IUCN også kan se, hvad et solidt baggrundsarbejde og samarbejde betyder for et verdensarvssted, fortæller Berith Burkandt, der er leder af Natur og Miljø i Stevns Kommune.

Selv om det faktisk ikke kan blive ret meget bedre, så skal arbejdet fastholde fokus på bestemte områder.

IUCN vurderer, at selv om truslerne mod Klinten og verdensarven er meget lave, så udgør øget fossilindsamling og turisme en mulig risiko. Og de påpeger, at man kan engagere de lokale endnu mere i beskyttelsen og forvaltningen af klinten. Et arbejde, som allerede er sat i gang.

- Midt i december tager to af vores kolleger i verdensarvsarbejdet på tur med termokander for at invitere lokale til at fortælle, hvad de oplever som muligheder og udfordringer langs klinten. Og hvordan vi sammen kan holde øje og sikre en god balance for verdensarven, de lokale og gæsterne. Det skal kombineres med den viden, som vi får på et arbejdsmøde, som vi holder i starten af det nye år for forskellige samarbejdspartnere, så vi har det bedste vidensgrundlag, inden vi begynder at arbejde på at lave retningslinjer for færdsel og ophold på Klinten, forklarer Tove Damholt.

Netop monitorering som partnerprogrammet og samarbejdet med lokale er fokuspunkter for verdensarvsarbejdet på Stevns Klint i 2018.

Også Vadehavet som verdensarvssted er netop blevet evalueret. Den overordnede bedømmelse er også i højeste klasse, men især klimaforandringer er så stor en trussel for verdensarven, at den giver anledning til væsentlig bekymring. Heldigvis er man ved Vadehavet opmærksom på problemet og har allerede flere tiltag i gang for at passe på den syd- og sønderjyske verdensarv.