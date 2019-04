Se billedserie Arbejdet med udforme hjemmesiden er udført af Ditte Winther-Rasmussen, der nu forlader Verdensarv Stevns. Foto: Henrik Fisker

Verdensarv Stevns har fået en ny indgang

Stevns - 12. april 2019

Verdensarv Stevns præsenterede tirsdag formiddag en ny hjemmeside for sine partnere ved et arrangement på Tinghuset.

Til forskel fra sin forgænger er den nye side ikke specifikt en beskrivelse af organisationen: Verdensarv Stevns, men derimod af verdensarven selv og de oplevelser, som den byder på.

- Siden er tænkt som et udstillingsvindue for Stevns Klint - et sted, der samler alle oplysninger om verdensarven og dens mangeartede aktiviteter. Vi var været nogen tid undervejs med en ny hjemmeside og fandt undervejs ud af, at vi var på vej ud ad et vildspor. For det mest interessante at læse om er næppe vores interne organisation, og hvad vi laver, men derimod, hvad man kan opleve, når man besøger Klinten, siger direktør i Verdensarv Stevns Tove Damholt.

I sin velkomst mindede hun partnerne om, at det var 9. april - årsdagen for Danmarks besættelse i 1940. Hun trak en linje fra flagene på halv stang til ønskerne om fred i verden - til det universelle formuleret af FN og dermed Unesco, der står bag listen over verdensarv.

Hjemmesiden har adressen: stevnsklint.com og er nu åbnet for alle. Den er designet af virksomheden: Skybrud, der med Tove Damholts ord har hjulpet med at gøre udtrykket overskueligt. Det praktiske arbejde med at udvikle siden er udført af Ditte Winther-Rasmussen, der i øvrigt har sidste arbejdsdag i Verdensarv Stevns på fredag.

Hjemmesiden åbner med smukke panoramabilleder af Stevns Klint set fra søsiden - det sker under overskriften: På kanten af tiden og livet. Herfra kan man klikke sig videre til en række informationer. Der er fem hovedfaner, der hver for sig rummer en række links, så man kan fordybe sig i netop det emne, det sted eller den aktivitet, som man har interesse for.

En detalje er, at Verdensarv Stevns har opnået tilladelse til at benytte Unescos navn og logo på hjemmesiden. Det kræver, at der er tale om en ikke-kommerciel side, oplyser Tove Damholt.

Den nye hjemmeside er visuelt spændende og kan ud over at fortælle om Stevns Klint og det, der sker omkring verdensarven, formentlig dække en del af behovet for lokal, digital turistinformation fra Stevns, som flere aktører har efterspurgt gennem længere tid.