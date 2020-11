Vera Rahbek gemmer sig bag det edderkoppespind, som hun selv har spundet af reb og hængt op i sin have - iført »mundkurv« i form af et spraglet tørklæde. Herfra ytrer hun sin modstand mod coronaangstfobien, der efter hendes opfattelse hærger i samfundet. Foto: Henrik Fisker

Vera lider af coronaangstfobi

Citatet stammer fra den landflygtige amerikanske whistleblower Edward Snowden og er fremsat i videodebat på festivalen CPHDOX, der blev holdt virtuelt i marts kort efter, at Danmark var blevet lukket ned som følge af coronavirus. Udtalelsen faldt som reaktion på nyheden om, at danske myndigheder dengang havde bedt om at få undersøgt, om teleselskaberne kan udlevere lokationsdata, så Statens Serum Institut eksempelvis kan monitorere, om danskerne overholder reglerne om forsamling, og om regeringens corona-initiativer virker efter hensigten.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her