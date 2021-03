Jacob Panton Kristiansen har forladt Faxe-kredsen som folketingskandidat, men da han stiller op i nabokredsen Næstved, kan vælgerne i Stevns og Faxe kommuner fortsat stemme på ham. Alt imens leder Venstres kredsbestyrelse i Faxe-kredsen fortsat efter hans afløser.

Venstre søger fortsat en lokal folketingskandidat

Stevns - 02. marts 2021 kl. 06:12 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Hvis statsministeren skulle finde på at udskrive folketingsvalg nu, vil Venstre i Faxe-kredsen stå uden en lokal kandidat på stemmesedlen.

Allerede på sidste års generalforsamling i Venstre Stevns meddelte Jacob Panton Kristiansen, at han ønskede at trække sig for at søge en anden kreds, og siden er han blevet valgt som partiets folketingskandidat i Næstved-kredsen. Derfor har kredsbestyrelsen i Faxe og Stevns nu i et år været på udkig efter hans efterfølger.

Men indtil nu er det ikke lykkedes, oplyste kredsbestyrelsesmedlem Lars Juel Clement på dette års generalforsamling. Han bad om ordet under punktet: Eventuelt, hvor han gav en kort redegørelse.

- Partiets regler siger, at vi senest 12 måneder efter seneste folketingsvalg skal have kandidaterne på plads. Vi havde en interesseret, som var meget tæt på, men som sprang i målet. I efteråret var der tæt opløb mellem flere muligheder, men status er, at vi søger videre efter en stærk kandidat, sagde Lars Juel Clement.

Ingen af generalforsamlingens deltagere kommenterede udmeldingen fra kredsbestyrelsen - heller ikke, at det ved næste folketingsvalg stadig vil være muligt for borgerne i Stevns og Faxe kommuner at stemme på Jacob Panton Kristiansen, der som nævnt stiller op i Næstved-kredsen og dermed Sjællands Storkreds. Modsat flere andre partier har Venstre en bestemmelse om, at der skal opstilles kandidater i alle landets kredse.