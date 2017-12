Afgående borgmester Mogens Haugaard (Nyt Stevns) blev på valgnatten en del af den nye flertalsgruppe. Men i weekenden begyndte han at forhandle til anden side, og det fik Venstre og kommende borgmester Anette Mortensen til at smide både Nyt Stevns og Dansk Folkeparti ud af konstitueringsgruppen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Venstre smed DF og Nyt Stevns ud

Stevns - 04. december 2017 kl. 19:36 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var et sololøb fra afgående borgmester Mogens Haugaard, der mandag eftermiddag fik Venstre til at afbryde samarbejdet med Nyt Stevns og siden Dansk Folkeparti.

- Jeg blev mandag morgen gjort opmærksom på, at Mogens Haugaard weekenden igennem har forhandlet med partier uden for vores kreds, selv om vi havde en underskrevet aftale på valgnatten. Det blev jeg rigtig ærgerlig over. Vi har vist Mogens en tillid, som han nu har brudt. Efter at have konsulteret Mikkel Lundemann (K), der havde hørt det samme, blev vi enige om at afbryde samarbejdet med Nyt Stevns, siger den kommende borgmester Anette Mortensen (V).

Steen S. Hansen (S) bekræfter, at han i løbet af weekenden har haft et møde med Mogens Haugaard:

- Men det kom der ikke noget ud af. Kravet fra Mogens var, at han skulle være borgmester, og det medvirker vi ikke til. Men hvis han havde kendt sin besøgelsestid, havde han peget på mig som borgmester, og så havde jeg skaffet et flertal, siger Steen S. Hansen.

Mogens Haugaard bekræfter også, at han har haft forhandlinger med Steen S. Hansen.

- Jeg ville ikke pege på ham, og det har jeg meddelt ham. Men jeg ville gerne undersøge, om der var mulighed for at inddrage Socialdemokratiet i den konstitueringsaftale, som vi indgik på valgnatten. Jeg bad faktisk allerede dengang om at få S med i aftalen, men det sagde de andre partier nej til. Dernæst prøvede at få igennem, at oppositionen skulle have næstformandsposterne. Også det rystede de andre partier på hovedet af. Desuden var jeg ikke enig, at vi skulle op på fem stående udvalg, eftersom jeg jo var imod at hæve antallet fra tre til fire, siger han.

Mogens Haugaard erkender, at han nu har tabt den formandspost for Social- og Sundhedsudvalget, som han var tiltænkt:

- Jeg må konstatere, at de andre partier i flertalsgruppen betragter min kontakt til Socialdemokratiet som et udtryk for illoyalitet. Sådan ser jeg ikke på det, men nu tager vi konsekvensen og går i opposition, siger den afgående borgmester.

