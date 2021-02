Det er tre år siden, at Karsten Jensen blev valgt som formand for Venstre Stevns. I år må han aflægge beretning på en virtuel generalforsamling. Foto: Henrik Fisker

Venstre holder virtuel generalforsamling

Stevns - 16. februar 2021 kl. 06:54 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Venstre Stevns holder sædvanligvis sin generalforsamling i den sidste uge af februar, og i år var den varslet til onsdag 24. februar kl. 19.00.

- Vi havde håbet, at vi kunne leje Snurretoppen og sidde med reglementeret afstand, men det forhindrer coronarestriktionerne, siger vælgerforeningens formand Karsten Skov med henvisning til forsamlingsforbuddet på fem personer, og at den lokale biograf fortsat er lukket.

En række andre foreninger - bl.a. den konservative vælgerforening - har valgt at udsætte årets generalforsamling, til det atter er muligt at mødes rent fysisk. Men Venstres bestyrelse på Stevns har valgt en anden vej og holder mødet digitalt, hvor medlemmerne mødes virtuelt via Teams på internettet.

- Vi er gået ind i et valgår, hvor det er vigtigt at være med fra starten. Derfor vil vi gerne afvikle vores ordinære generalforsamling på den varslede dato, så vi kan få valgt en ny bestyrelse, der kan tage fat på arbejdet nu. Vi satser på, at vi kan holde opstillingsmøde i første af maj, hvor vi forhåbentlig kan samles fysisk, siger Karsten Skov.

Deltagelse i Venstres generalforsamling onsdag 24. februar kræver dels, at årets medlemskontingent er registreret som indbetalt senest ugedagen før, dvs. onsdag 17. februar, samt at man er tilmeldt via en mail til formanden senest lørdag 20. februar. Samme dag udløber fristen for at stille op til bestyrelsen eller andre valgbare poster. Formandens mailadresse er skov.karstenline@gmail.com.

Herefter vil man modtage et link til deltagelse i generalforsamlingen.