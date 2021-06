Venstres kandidathold fotograferet foran rådhuset umiddelbart efter opstillingsmødet i Snurretoppen. Fra venstre ses John Dalsgaard Jensen, Gert Nielsen, Karsten Skov, Rasmus Englund, Katja Pedersen, Flemming Petersen, Anette Mortensen, Dan Rasmussen, Tina Høve, Bjarne Nielsen, Carl Skou, Ruben Lykke Pedersen og Hans Peter Michaelsen. Niels Verner Petersen og Axel Mølgaard Andersen var ikke til stede på opstillingsmødet. Foto: Venstre Stevns

Venstre har 15 kandidater klar til valget

Stevns - 17. juni 2021 kl. 14:22 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

- Venstre stiller med et stærkt hold til KV21. Det er en blanding af nye profiler og kendte ansigter, som er fordelt geografisk rundt i hele kommunen. Jeg er stolt af vores hold og glæder mig meget til at komme rundt i kommunen og præsentere holdet.

Sådan siger borgmester Anette Mortensen efter Venstres opstillingsmøde, som onsdag aften blev afviklet i Snurretoppen. Her blev 15 kandidater efter en afstemning, der foregik elektronisk via medlemmernes mobiltelefoner, placeret ind på listen, som partiet går til valg på tirsdag 16. november. Allerede på generalforsamlingen i februar fik bestyrelsen dog mandat til at supplere listen med flere kandidater, der i så fald får en placering som nr. 16 og nedad.

- En valgkamp er altid en stor opgave for en partiforening, men det at få sat holdet er dog altid en helt speciel milepæl. Endelig kunne vi samles igen uden mundbind og mere lempelige restriktioner. Vi har savnet at kunne mødes igen. Nu kommer sommeren, og til efteråret tager valgkampen rigtig fart, og vi glæder os. Det bliver hårdt arbejde, men sikkert også givende, da vi i Venstre har en klar forventning om, at vi bliver styrket ved dette valg, og at Anette dermed kan fortsætte en periode mere som borgmester, lyder forventningen fra vælgerforeningens formand Karsten Skov.

To nye kom højt på listen

De 15 kandidater, der foreløbig melder sig klar til valg, fordeler sig med 12 mænd og tre kvinder. Geografisk spreder kandidaternes bopæl sig ud over hele kommunen - og hvis man for en kort stund genopliver den gamle kommunegrænse, er der syv kandidater fra Gl. Vallø og otte fra Gl. Stevns. Ti af de 15 kandidater har tidligere stillet op, mens fem er nye på Venstres liste.

Blandt de nye blev Rasmus Englund - til daglig skoleleder på Stevns Friskole og ved de seneste to kommunevalg spidskandidat for Liberal Alliance - placeret så højt som nummer tre. Lige efter ham ligger en anden ny kandidat, nemlig produktionschef Dan Rasmussen fra Dampvaskeriet i Store Heddinge, der sidste år i november modtog Stevns Erhvervsråds CSR-pris for sit store arbejde med at integrere nydanskere på sin arbejdsplads.

Medlemmerne placerede altså disse to nye kandidater højt på listen som nummer tre og fire. Borgmester Anette Mortensen blev allerede sidste år valgt som spidskandidat, så spændingen stod i år om, hvem der ville indtage plads nr. 2 efter hende. Her vandt hendes udfordrer til spidskandidaturet for fire år siden: gruppeformand Flemming Petersen overbevisende afstemningen.

Lodtrækning om plads 4

Den anden genganger fra den nuværende kommunalbestyrelse er partiets politiske ordfører: Bjarne Nielsen, der opnåede stemmer til en delt fjerdeplads. Herefter måtte han ud i en lodtrækning, som førnævnte Dan Rasmussen vandt, så Bjarne Nielsen blev nr. 5.

Umiddelbart herefter som nr. 6 valgte medlemmerne formanden: Karsten Skov, mens den tidligere formand Hans Peter Michaelsen blev nr. syv. Også tidligere kommunalbestyrelsesmedlem John Dalsgaard Jensen stiller op igen, men måtte se sig henvist til plads nr. 11 - lige efter Katja Pedersen, der som repræsentant for Venstres Ungdom var garanteret plads nr. 10.

Venstre opstiller sideordnet, hvilket betyder, at det er vælgerne, der afgør, hvem der kommer ind i Kommunalbestyrelsen.