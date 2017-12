Egehavens Støtteforening har i sin korte levetid stået for en del arrangementet på plejecentret i Strøby Egede - bl.a. denne julefest for flere år siden. Foto: Leif Nielsen

Venneforening står foran lukning

strøby egede: Venne- og Støtteforeningen Egehavens fremtid hænger i en tynd tråd. Foreningen blev oprettet i 2011 efter, at plejecentret i Strøby Egede åbnede, og har i årenes løb stået for diverse sociale og kulturelle aktiviteter.

I september døde foreningens formand: Johnni Johansen, og ingen i bestyrelsen har ønsket at overtage hans post. Derfor indkaldte bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling i sidste måned. Her mødte der ikke tilstrækkeligt fremmøde op til at vælge en ny bestyrelse, der kan drive foreningen videre, og derfor er næste skridt en ny ekstraordinær generalforsamling med henblik på at nedlægge foreningen.

Denne generalforsamling finder sted onsdag 6. december kl. 16.00 i mødelokalet på Egehaven. Med mindre det her lykkes at finde nye medlemmer til bestyrelsen, skal de fremmødte tage stilling til forslaget om at nedlægge foreningen. Da der er tale om anden ekstraordinære generalforsamling, kræves der kun simpelt flertal for at træffe beslutningen, oplyser næstformand Kaj Brunsholm.