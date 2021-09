Venneforening ser dagens lys

Bestyrelsen i foreningen har i Corona-tiden arbejdet med forslag til vedtægtsændringer, der vil betyde at foreningen tilknyttes mere til museet, og at foreningen populært sagt bliver noget man kunne kalde Østsjællands Museums venner. Tanken er at medlemmerne og Museet får gensidige fordele af ændringen, hvor tanken er at medlemskabet betales ved at tegne et særligt medlemskort til museet med særlige fordele for medlemmerne.