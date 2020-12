Borgmester Anette Mortensen har budt alle nytilflyttere til kommunen i 2020 velkommen med et brev og udskudt et ellers planlagt velkomstarrangement. Her står hun ved siden af kommunaldirektør Per Røner. Foto: Henrik Fisker

Velkomst-arrangement for kommunens nye borgere udskydes til senere

Stevns - 08. december 2020 kl. 05:57 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Borgemesteren har sendt et brev ud til alle nye borgere i kommunen. Det var egentlig en del af budgetaftalen for i år , at der skulle være et velkomstarrangement for alle nytilflyttere i 2020. Men som så meget andet, er det blevet aflyst pågrund af situationen under corona-krisen.

I stedet får kommunens nye borgere i første omgang en brev-hilsen. Der er udarbejdet to enslydende breve - ét på dansk og ét på engelsk.

Brevene, der har borgmester Anette Mortensen som afsender, er netop sendt ud fra rådhuset, og borgmesteren skriver blandt andet:

»I Stevns Kommune har vi en vision: Stevns - du kommer igen! Måske er det første gang, du har bosat dig i kommunen. Måske har du allerede boet her før og er vendt tilbage til Stevns igen. Det kan også være, at du dagligt pendler ud og ind af kommunen. Uanset hvad, så stræber vi efter, at du kommer igen. Stevns skal være et trygt og rart sted at bo og leve.«

Selvom det i første omgang kun bliver til et brev, så lægger Anette Mortensen dog op til, at hun meget gerne vil se dem til et velkomstarrangement senere.

»Vi vil gerne hjælpe dig med at lære din nye kommune at kende. Derfor havde vi planlagt at invitere dig med til et velkomstarrangement med information og en bustur rundt i kommunen. På grund af corona-situationen har vi besluttet at udskyde arrangementet til et tidspunkt, hvor vi vurderer, at det igen er forsvarligt at gennemføre. Mit håb er, at det kommer vi til i det nye år,« skriver borgmesteren i sit brev til alle nytilflytterne i 2020.