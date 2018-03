Varpelev er i fokus på årsmøde

- I år har vi været så heldige at få de to forfattere til bogen: Varpelev - en landsby gennem 200 år til at komme og fortælle om livet på den anden side af åen i engene neden for Varpelev. Det er Ib Christoffersen og Lars Ove Hansen. De er begge landmænd og stammer fra familier med dybe rødder i Varpelev, siger Inge Ambus, der er formand for foreningen.