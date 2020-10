Varmtvandsbassin er lukket

Når brugerne af Stevnsbadet - den kommunale svømmehal på Parkvej i Store Heddinge - møder op for at tage en dukkert, kan de for tiden ikke benytte hallens varmtvandsbassin. Med sin boblebænk, massagedyser og modstrømsbølge har det siden hallens åbning i 2012 været benyttet af bl.a. mennesker med genoptræningsbehov.

Han tilføjer, at ingen kender årsagen til, at fliserne i bassinet er blevet løse.

Han tilføjer, at for at kompensere for lukningen, har Stevnsbadet gjort vandet i børnebassinet varmere, så det også kan benyttes af varmtvandsbrugerne.