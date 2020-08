Varm dag i Vallø Golfklub

Der var store præmier på højkant - bl.a. en bil og et rejsegavekort på 90.000 kroner - da Vallø Golfklub lørdag 8. august afviklede Vallø Open i bagende varmt vejr. Ingen af de store præmier blev dog udløst i år.

Sædvanen tro blev der også samlet ind til Støt Brysterne under Kræftens Bekæmpelse. På hul 2 var Mia Quorp og Rino Frivert tættest på flaget. På hul 8 var det Else Riis og Steen Olsen, på hul 15 Mikkel holm. Tættest på stregen på hul 10 var Else Riis og Mads Gjørlund. Der blev på dagen indsamlet 3750 kroner til Kræftens Bekæmpelse.