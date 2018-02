Varly Jensen - er nu både formand for DF's gruppe i Kommunalbestyrelsen og for partiets lokalforening. Foto: Henrik Fisker

Varly Jensen styrker sin position i DF

Stevns - 27. februar 2018 kl. 14:25 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Varly Jensen cementerer sin position i Dansk Folkeparti, hvor han efter sidste uges generalforsamling nu både er gruppeformand i Kommunalbestyrelsen og formand for partiets lokalforening. Her blev han enstemmigt valgt til posten frem til næste års generalforsamling, hvor han udfylder det mandat, som Morten Vilmer blev valgt på for et år siden.

Normalt adskiller Dansk Folkeparti posten som politisk leder og vælgerforeningsformand, men med godkendelse fra partiets hovedbestyrelse og med opbakning fra bestyrelsen indtager Varly Jensen altså begge poster.

- Jeg har været med i så mange år, at jeg kender hele spillet ud og ind. Og med det udfald, som konstitueringen fik, får jeg også mere tid til partiet, siger han med henvisning til, at det i sidste ende glippede med den politiske indflydelse, da Nyt Stevns og Dansk Folkeparti blev sat uden for døren blot to timer før Kommunalbestyrelsens konstituerende møde 4. december.

To formænd er gået

Det var således også Varly Jensen, der aflagde beretningen på generalforsamlingen, der samlede 25 medlemmer på Tinghuset i Store Heddinge. Mødet var lukket for pressen, og denne artikel baserer sig således på Varly Jensens referat.

DF har siden sidste års generalforsamling haft hele tre fungerende formænd. Her blev Morten Vilmer valgt, men han trak sig efter blot fire måneder, da han af personlige årsager flyttede fra kommunen. Herefter blev den mangeårige formand: Keld Hein hentet ind som konstitueret formand, men den post frasagde han sig i protest mod den første konstitueringsaftale, hvor Varly Jensen og Janne Halvor Jensen valgte at pege på en borgmester fra Venstre. Siden da har Finn Møller været konstitueret formand, men han ønskede ikke at fortsætte på posten. I stedet blev han på generalforsamlingen valgt som ny næstformand for to år.

Varly Jensen kom ikke ind på dette mellemspil i sin beretning, men siger til DAGBLADET:

- Det drejer sig om personspørgsmål, som jeg ikke vil kommentere. Jeg aner ikke, hvad baggrunden er for deres beslutninger.

Godt valgresultat

I stedet glædede han sig over valgresultatet, hvor DF gik 20 stemmer frem til 1563. Det er ikke dårligt taget i betragtning, at partiet mange steder i landet måtte notere tilbagegang, men på Stevns fik godt 12 procent af stemmerne - og i Strøbyhallen endda over 15 procent.

- Vi har fastholdt vores mandat lokalt, og det skal vi være glade for. Men det er meget, meget uheldigt, at jeg blot to timer før det konstituerende møde, som jeg skulle lede, blev ringet op af Anette Mortensen, som kort meddelte, at Venstre og Konservative havde skrottet den skriftlige aftale med Dansk Folkeparti og i stedet havde indgået en ny konstitueringsaftale med Socialdemokratiet. Det er anden gang på lidt over et år, at de to partier løber fra en skriftlig aftale, siger Varly Jensen med henvisning til budgetforliget i oktober 2016.

Den turbulente år har tilsyneladende kostet tilliden fra en del medlemmer. Lokalforeningen har i dag godt 70 medlemmer mod lidt over 110 for et år siden - altså en nedgang på over en tredjedel.

Ud over Varly Jensen og Finn Møller blev Carl Erik Larsen, Strøby, og Susanne Lie, Store Heddinge, genvalgt til bestyrelsen, mens Peter Wulff, Strøby Egede, June Nielsen, Rødvig, og Nina Brix, Lille Heddinge, blev valgt som suppleanter i nævnte rækkefølge.