- Vi kan selvfølgelig ikke gå ind og forhandle en aftale på plads uden mandat fra bestyrelsen. Det siger sig selv. Og bestyrelsen har efterfølgende sagt god for resultatet, siger Varly Jensen (DF). Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Varly Jensen: Keld Hein har misforstået det hele

Stevns - 30. november 2017 kl. 13:33 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dansk Folkepartis gruppeformand: Varly Jensen er helt uforstående over for kritikken fra den fungerende formand: Keld Hein, der i et formandsbrev til medlemmerne tager skarp afstand fra, at DF har peget på Venstres borgmester Anette Mortensen som ny borgmester. Det skriver DAGBLADET Stevns torsdag.

»Hans skrivelse står helt for hans egen regning, idet han ikke har talt med nogle af de valgte bestyrelsesmedlemmer om den meget indholdsrige skrivelse, som han af egen drift har udsendt. Det er hans personlige holdning, som han giver udtryk for. Naturligvis har alle ytringsfrihed, men når han udtaler sig som den fungerende formand for DF, kunne den valgte bestyrelse, samt undertegnede og Janne, med god ret forvente, at han holdt sig til sandheden og i respekt for det forhandlingsresultat, som kom til at danne grundlag for konstitueringsaftalen«, skriver Varly Jensen i en mail til redaktionen.

Han tilføjer, at »naturligvis har den valgte bestyrelse i enighed godkendt den indgået konstitueringsaftale«. Over for DAGBLADET uddyber Varly Jensen, at han med denne formulering ikke regner Keld Hein med, da han ikke blev valgt til bestyrelsen, men kun som suppleant på generalforsamlingen i februar.

- Jeg synes, at det er trist, at Keld Hein i den grad har misforstået det hele. Vi kan selvfølgelig ikke gå ind og forhandle en aftale på plads uden mandat fra bestyrelsen. Det siger sig selv. Og bestyrelsen har efterfølgende sagt god for resultatet. Derfor står Keld Heins udtalelser helt for hans egen regning, siger Varly Jensen.

- Men hvad er svaret på hans kritik af, at I peger på Venstre som borgmesterparti efter alt det, som I har været igennem i denne valgperiode?

- Nu har vælgerne talt, og på valgnatten visker vi tavlen ren og begraver stridsøksen. Det er korrekt, at vi har været utilfredse med forløbet i den forgangne valgperiode, og at vi har haft et fint samarbejde i den flertalsgruppe, som fulgte efter. Men nu ser vi fremad, og her er vores opgave at se, hvor vi kan få mest muligt for vores mandater. Du kender mig godt nok til at vide, at jeg nægter at blive personlig, men holder mig til indholdet. Og her har vi lagt vores lod i den kurv, hvor vores vælgere har fået den største indflydelse, siger Varly Jensen.

