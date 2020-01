Varebil kørte galt og endte i en have på Hårlevvejen

- Der var heldigvis ikke nogen, der kom til skade. Men det ser meget mærkeligt ud, at den kan ende i min have, hvis den ikke har kørt for stærkt. Politiet har været her for at optage rapport, og de kunne jo blot konstatere, at hegnet er væltet af en bil, der kørte af vejen. Til rapporten har bilejeren oplyst, at uheldet skete i forbindelse med at han vil vende bilen, forklarer Kurt Holm over for DAGBLADET.

Kurt Holm bor på Hårlevvejen 23. Lørdag morgen fik han pludselig ubudne gæster i sin have, da en varebil kørte af vejen og videre ud på en mark - for til sidst at vælte hegnet ind til haven.

